В Калининграде рестораны будут работать как до начала пандемии

В Калининградской области 16 марта завершают действие ограничения на работу предприятий общественного питания. Об этом "Правде.Ру" сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

"Предыдущие ограничительные меры действовали до 15 марта. Срок действия ограничений истёк, их не продлевали. Соответственно, они просто прекратились. То есть те кафе, которые раньше работали до утра, вернутся к прежнему графику", — пояснил Лысков.

При этом ограничения на работу игровых комнат и проведение массовых мероприятий в регионе сохраняются, добавил руководитель пресс-службы.

Калининградская область — один из туристически привлекательных регионов России. С 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года самую западную точку страны посетило 53 000 туристов.

На майские праздники в Калининградской области забронированы практически все отели и гостиницы.

Ограничения вводились в стране из-за пандемии. Сейчас, по официальным данным, идёт снижение роста заболеваемости коронавирусом.

В Калининградской области 15 марта выявлено 75 заболевших, в целом по стране — 9437 случаев.