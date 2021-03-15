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До 1 августа в Подмосковье отремонтируют все почтовые отделения связи

Россия » Центр

Власти Подмосковья намерены отремонтировать все почтовые отделения региона до 1 августа, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"У нас туда приходит более трёх с половиной миллионов человек. Наша задача — до первого августа текущего года все их привести в порядок", — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Ранее он сообщил, что почтовые отделения должны быть комфортными для клиентов. Многие люди жалуются на плачевное состояние помещений.

В общей сложности в Подмосковье планируется отремонтировать около 300 отделений почты.

Кроме того, будет открыто ещё пять отделений "Почты России" и установлено 135 постаматов.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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