Власти Подмосковья намерены отремонтировать все почтовые отделения региона до 1 августа, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
"У нас туда приходит более трёх с половиной миллионов человек. Наша задача — до первого августа текущего года все их привести в порядок", — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Ранее он сообщил, что почтовые отделения должны быть комфортными для клиентов. Многие люди жалуются на плачевное состояние помещений.
В общей сложности в Подмосковье планируется отремонтировать около 300 отделений почты.
Кроме того, будет открыто ещё пять отделений "Почты России" и установлено 135 постаматов.
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