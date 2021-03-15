Москвичей предупредили о глобальном потеплении

В ближайшие 10-20 лет в Москве ожидается глобальное потепление, поэтому жителям столицы нужно будет подобрать такой гардероб, который позволит им быстро подстраиваться под климатические сюрпризы.

"Мы должны быть готовы к резким изменениям погодных условий. Поэтому одежда должна быть более универсальной: пригодной одновременно для дождя, снега, ветра и метели", — сообщил климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

Москвичи уже перешли на новый формат одежды из-за погодных изменений.

Из-за постоянной смены морозов на оттепель жителям столицы чаще приходится ходить в непромокаемой обуви и носить зимой зонт.

Летом ожидается повышение температуры до 25-40, что уже не редкость для Москвы.

Москва — "дополнительный остров тепла", так как сама себя отапливает, отметил Карнаухов.