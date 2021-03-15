Калининградских медиков наградили медалями от РПЦ

В Калининградской области медицинским работникам вручили медали РПЦ "Патриаршая благодарность" за значительный вклад в борьбе с коронавирусом. В самом западном регионе страны награды удостоились старшая медсестра инфекционной больницы, главный врач этого же учреждения и руководитель клинико-диагностического центра БФУ им. И. Канта.

Награду медработникам калининградской области вручил Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим в соборе Христа Спасителя.

"Столкнувшись с таким вызовом, врачи день и ночь отдавали свои жизни, чтобы сохранить жизни других людей. Конечно, самая главная награда на небесах. Но и мы хотим отметить их труд, поддержать и поблагодарить их. Ведь они выбрали свое служение и исполняют его с любовью и усердием", — процитировала "Правде.Ру" обращение Архиепоскопа Серафима пресс-секретарь Калининградской епархии Серафима Ерохова.

Ранее медали получили медицинские работники в Санкт-Петербурге, Пскове, и других городах России.

Фото предоставлено Калининградской Епархией РПЦ.