В Красноярске начальник первого отдела полиции задержан за взятку

В Красноярске задержан начальник первого отдела полиции. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Факт задержания начальника первого отдела полиции подтверждаем", — сказано в сообщении.

Причину задержания в ведомстве не сообщили. По информации Telegram-канале "Борус", начальник красноярского отдела полиции был задержан за получение взятки.