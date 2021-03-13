В Красноярске задержан начальник первого отдела полиции. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"Факт задержания начальника первого отдела полиции подтверждаем", — сказано в сообщении.
Причину задержания в ведомстве не сообщили. По информации Telegram-канале "Борус", начальник красноярского отдела полиции был задержан за получение взятки.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.