Прокуратура Петербурга требует законсервировать расселённые аварийные дома в Центральном районе города.
Дело в том, что в ходе проверок выяснилось, что некоторые дома, расположенные на улице Черняховского, Печатника Григорьева и Константина Заслонова до сих пор открыты. Подвалы и первые этажи здания доступны для людей. Некоторые помещения многоквартирных домов завалены бытовым и строительным мусором.
Главу администрации района обязали устранить выявленные проблемы.
Данные проблемы также касаются заброшенных архитектурных памятников.
Например, Конюшенное ведомство в сердце города.
Стоит напомнить, что в 2019 году было предложено несколько проектов по его реконструкции. Но Комитет по инвестициям так и не связался ни с кем из инвесторов.
В 2021 году власти Петербурга сообщили, что не получали никаких предложений по реконструкции Конюшенного ведомства. Процесс разрушения здания продолжается, поэтому оно срочно нуждается в восстановлении.
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