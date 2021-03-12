В центре Петербурга могут законсервировать аварийные дома

Прокуратура Петербурга требует законсервировать расселённые аварийные дома в Центральном районе города.

Дело в том, что в ходе проверок выяснилось, что некоторые дома, расположенные на улице Черняховского, Печатника Григорьева и Константина Заслонова до сих пор открыты. Подвалы и первые этажи здания доступны для людей. Некоторые помещения многоквартирных домов завалены бытовым и строительным мусором.

Главу администрации района обязали устранить выявленные проблемы.

Данные проблемы также касаются заброшенных архитектурных памятников.

Например, Конюшенное ведомство в сердце города.

Стоит напомнить, что в 2019 году было предложено несколько проектов по его реконструкции. Но Комитет по инвестициям так и не связался ни с кем из инвесторов.

В 2021 году власти Петербурга сообщили, что не получали никаких предложений по реконструкции Конюшенного ведомства. Процесс разрушения здания продолжается, поэтому оно срочно нуждается в восстановлении.