В Калининграде после 8 марта появилась свалка из цветов

В Калининграде после мартовских праздников образовалась свалка из цветов и торгового оборудования для них. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на директора МБУ "Чистота" Юрия Егорова.
"Общая масса мусора составила почти две тонны. Его выкинули в одном из спальных районов города. Плохо у них торговля шла, или что…", — сказал Юрий Егоров.
Как пояснили "Правде.Ру" в администрации Калининграда, в основном были выброшены тюльпаны и мимозы. Кто выкинул — неизвестно.
Стоимость 1 тюльпана на 8 Марта, а также в предпраздничные дни в регионе составляла порядка 70 рублей за штуку.
Согласно опросу, россияне готовы заплатить за праздничный букет в среднем 2700 рублей.
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