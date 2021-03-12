БДТ в Петербурге могут закрыть на полгода из-за ремонта

Большой драматический театр имени Товстоногова в Петербурге могут закрыть на ремонт на шесть месяцев.

Предполагается, что театр закроют с мая. Изначально ремонт должен был начаться 15 марта. Окончательную дату начала ремонтных работ назовут в Министерстве культуры РФ.

Стоит напомнить, что последний раз театр ремонтировали в 2011 — 2014 годах. Тогда было отреставрировано 60% площади учреждения.

В ходе новых ремонтных работ планируется завершить реставрацию помещения и исправить неполадки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петербург выделит 30 млн рублей на ремонт фонтанов Петергофа.