Большой драматический театр имени Товстоногова в Петербурге могут закрыть на ремонт на шесть месяцев.
Предполагается, что театр закроют с мая. Изначально ремонт должен был начаться 15 марта. Окончательную дату начала ремонтных работ назовут в Министерстве культуры РФ.
Стоит напомнить, что последний раз театр ремонтировали в 2011 — 2014 годах. Тогда было отреставрировано 60% площади учреждения.
В ходе новых ремонтных работ планируется завершить реставрацию помещения и исправить неполадки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петербург выделит 30 млн рублей на ремонт фонтанов Петергофа.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.