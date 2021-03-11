К уборке снега в подмосковных дворах привлекли более 15,5 тысяч дворников, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Работники коммунальных служб готовятся к оттепели, они очищают ото льда и снега водоприёмные решётки ливневых колодцев, сообщил глава регионального Минблагоустройства Михаил Хайкин.
"Сегодня на уборке территорий задействовано более 15,5 тысячи дворников и свыше 1,5 тысячи единиц спецтехники", — сообщил он.
Также в Подмосковье продолжают вывозить снег и посыпать песком скользкие дороги.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве от снега очистили все крыши социальных объектов, а также 263 крыши, представляющие наибольшую опасность.
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