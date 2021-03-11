Воинскую часть Балтфлота оштрафовали на 400 млн за вред экологии

Арбитражный суд Калининградской области обязал войсковую часть Балтийского флота выплатить 400 миллионов рублей за разлив дизельного топлива. Информация размещена в картотеке судебных дел.

Инцидент произошел в 2018 году. Разлив горючего составил 133 тонны. Как пояснил "Правде.Ру" председатель межрегиональной экологической общественной организации "Зелëный Фонд" Олег Иванов, топливо попало в несколько водоёмов. По проведенным исследованиям концентрация нефтепродуктов в них превышала норму в 3000 раз.

"Может, 400 млн рублей — это и большая сумма для Калининградской области, но Росприроднадзор проводит очень последовательную политику, направленную на взыскание ущерба. И если деньги будут направлены на экологическую сферу региона, будет очень хорошо. В области есть экологические вопросы, решение которых стоит больших средств. Например, рекультивация полигонов твёрдых коммунальных отходов, которые сейчас законсервированы в муниципалитетах. Рассчитываем, что губернатор Калининградской области будет ходатайствовать, чтобы эти средства были направлены в наш бюджет", — сказал Иванов.

Решение суда может быть оспорено в течение месяца.