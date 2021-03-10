Обитатели Ленинградского зоопарка, несмотря на морозы, уже чувствуют приближение весны.
Так, северные олени, живущие в "Оленьем кругу", начали сбрасывать рога.
Самки избавляются от своеобразного украшения на голове весной, а самцы в конце осени — начале зимы.
В марте-апреле некоторые олени ходя с одним рогом. Ведь иногда рога отпадают по очереди. Вместе с ними важно вышагивают и безрогие олени, и олени, щеголяющие ветвистыми рогами, пояснили в пресс-службе зоопарка.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ленинградском зоопарке готовы лечить приматов с COVID-19.
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