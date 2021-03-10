В Ленинградском зоопарке северные олени почувствовали весну

Обитатели Ленинградского зоопарка, несмотря на морозы, уже чувствуют приближение весны.

Так, северные олени, живущие в "Оленьем кругу", начали сбрасывать рога.

Самки избавляются от своеобразного украшения на голове весной, а самцы в конце осени — начале зимы.

В марте-апреле некоторые олени ходя с одним рогом. Ведь иногда рога отпадают по очереди. Вместе с ними важно вышагивают и безрогие олени, и олени, щеголяющие ветвистыми рогами, пояснили в пресс-службе зоопарка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ленинградском зоопарке готовы лечить приматов с COVID-19.