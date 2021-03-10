Врачи спасли годовалую девочку с застрявшим куском моркови в бронхах

В Красногорскую городскую больницу №1 доставили годовалого ребёнка с затруднённым дыханием. Девочка подавилась куском моркови во время обеда.

Пища застряла в трахеобронхиальном дереве, что и привело к проблемам с дыханием.

Крупные частицы пищи, попав в дыхательные пути, могут полностью перекрыть доступ кислорода в лёгким, пояснил заведующий эндоскопическим отделением Красногорской городской больницы № 1 Александр Вербовский.

При видеобронхоскопии у ребёнка в одном из сегментарных бронхов обнаружили кусок пищи — морковь. Врачи извлекли её с помощью эндоскопического инструмента. Ребёнка уже выписали из больницы. Девочка чувствует себя хорошо.