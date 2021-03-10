В Подмосковье повысят штрафы за нелегальные свалки

Для организаторов несанкционированных свалок следует увеличить сумму штрафов, считает министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Проблема несанкционированных свалок требует комплексного решения, в том числе и ужесточения ответственности.

"Сегодня КоАП предусматривает штрафы для физических лиц от одной до двух тысяч рублей, а между тем, по имеющимся данным, только за один рейд самосвала по незаконному вывозу и сбросу отходов нарушитель получает от 10 тысяч рублей. Несоразмерность наказания приводит к тому, что количество несанкционированных свалок растёт", — пояснил он.

За 2020 год в Московской области было выявлено 4534 незаконные свалки. Несмотря на то, что почти 5000 свалок было ликвидировано, проблема по-прежнему остаётся.

Для физических лиц штраф за незаконные свалки увеличили до 10-15 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 20-30 тысяч, для юридических лиц — до 40-50 тысяч. В случае повторных нарушений штрафы будут увеличены.