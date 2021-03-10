Петербуржцев призывают не кормить ворон и голубей

В этом году Петербург атаковали голуби и вороны. Численность этих птиц резко выросла, в связи с чем жителей города просят не подкармливать их и не оставлять пищевые отходы на улице.

Ещё в начале зимы петербуржцы начали жаловаться на агрессивное поведение птиц и порчу ими имущества.

Вороны стали гнездиться на территории школ и детских садов, что может быть опасно для детей. Птицы могут напасть на людей, если им покажется, что те представляют угрозу для птенцов.

Чтобы снизить численность птиц в городе, нужно сократить их кормовую базу, уменьшить число мест, где они могут вить гнёзда, а также своевременно спиливать сухие сучья деревьев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по интеллекту вороны не уступают приматам.