Жителям Подмосковья могут предоставить возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги в рассрочку, сообщает Telegram-канал "Воробьёв Live".
"Рассмотрите там, где это необходимо, рассрочку платежей и не начисляйте ни штрафы, ни пени", — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании ВКС с членами областного правительства и главами муниципалитетов.
Данная мера связана с ростом энергопотребления в регионе из-за сильных холодов.
Напомним, что ранее было принято решение продлить до 1 апреля беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Данная субсидия представляется россиянам, которые каждый месяц тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг более определённой доли дохода, которую определяют власти каждого региона.
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