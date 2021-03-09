В Подмосковье хотят ввести рассрочку по оплате ЖКУ

Жителям Подмосковья могут предоставить возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги в рассрочку, сообщает Telegram-канал "Воробьёв Live".

"Рассмотрите там, где это необходимо, рассрочку платежей и не начисляйте ни штрафы, ни пени", — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании ВКС с членами областного правительства и главами муниципалитетов.

Данная мера связана с ростом энергопотребления в регионе из-за сильных холодов.

Напомним, что ранее было принято решение продлить до 1 апреля беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Данная субсидия представляется россиянам, которые каждый месяц тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг более определённой доли дохода, которую определяют власти каждого региона.