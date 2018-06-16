Где вкуснее - в Казани или Твери? Составлен рейтинг городов с самыми вкусными пирожками

Борьба была нешуточная. Как известно, пироги - это национальное блюдо нашей страны. Везде они разные: со своими особенностями, формами, начинками и составом. Однако пользователям соцсетей все же удалось выявить лидеров.
Лучшие пирожки пекут в Татарстане, Башкирии, Крыму, Карелии и Тверской области.Об этом сообщает туристический сервис Tvil.ru.
Казанский эчпочмак, пирог с картофелем, мясом и луком, стал абсолютным победителем опроса. За него проголосовали 33% участников.
На втором месте - бэлеш из Башкирии, большой высокий пирог с говядиной или птицей и овощами. Также серебро поделили караимские пирожки (кибины) из Крыма. Эту выпечку делают с мясом, чаще всего берут уже свинину. И кибины, и бэлеш получили по 20% голосов.
За карельские калитки с картофельным пюре и сметаной проголосовали 10% опрошенных. А еще 6% выбрали любимым лакомством губник - пирог с грибами, который пекут в Тверской области.
Также любители русской кухни отметили осетинские пироги.
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