Где вкуснее - в Казани или Твери? Составлен рейтинг городов с самыми вкусными пирожками

Борьба была нешуточная. Как известно, пироги - это национальное блюдо нашей страны. Везде они разные: со своими особенностями, формами, начинками и составом. Однако пользователям соцсетей все же удалось выявить лидеров.

Лучшие пирожки пекут в Татарстане, Башкирии, Крыму, Карелии и Тверской области.Об этом сообщает туристический сервис Tvil.ru.

Казанский эчпочмак, пирог с картофелем, мясом и луком, стал абсолютным победителем опроса. За него проголосовали 33% участников.

На втором месте - бэлеш из Башкирии, большой высокий пирог с говядиной или птицей и овощами. Также серебро поделили караимские пирожки (кибины) из Крыма. Эту выпечку делают с мясом, чаще всего берут уже свинину. И кибины, и бэлеш получили по 20% голосов.

За карельские калитки с картофельным пюре и сметаной проголосовали 10% опрошенных. А еще 6% выбрали любимым лакомством губник - пирог с грибами, который пекут в Тверской области.

Также любители русской кухни отметили осетинские пироги.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, чем же будут угощать гостей Чемпионата мира по футболу принимающие регионы. И если вы тоже собираетесь отправиться в один из городов - хозяев мундиаля, самое время узнать, что там непременно стоит попробовать. Это и пироги, и супы, и копченая рыба, хлеб, мед, масло. А где именно и какой продукт можно попробовать, читайте в нашем материале.