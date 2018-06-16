Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018

Конфликт между фанатами России и Англии назревал еще задолго до начала Чемпионата мира. То сами англичане грозятся приехать и устроить "третью мировую", то их власти начинают рассказывать "страшилки" о России и ее людях. Только план не удался. Жители Великобритании приехали "пугающую" страну и увидели все сами.

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Высказывания фанатов приводит издание The Guardian.

"Мы читали негативные истории про Россию, однако здесь все оказалось не так: пока нас окружают исключительно дружелюбные люди", - поделился своими впечатлениями гость из Брайтона.

Другой фанат уверен, что каких-либо беспорядков в городах, где проходит ЧМ, не будет.

"Я думаю, что в России все будет в порядке, поскольку власти страны не допустят подобных инцидентов", - высказал он свое мнение.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу пугали дикими нравами России. The Sun выпустила материал с заголовком "Тысячи хулиганов угрожают смертью английским фанатам, которые отважатся поехать на турнир этим летом", при этом никакими конкретными данными столько грозное заявление в тексте не подтверждается.

Однако это не помешало The Daily Express взять фразу за аксиому и выпустить статью "Кровавая баня чемпионата мира - 2018".

Кроме того, высокопоставленные деятели британского правительства высказали The Financial Times следующую идею: сокращение сотрудников посольства в Москве отразится на безопасности английских болельщиков.