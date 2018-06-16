Бывший советник президента по интернету после увольнения зарегистрировался в Telegram

Хотя до этого чиновник настаивал на блокировке приложения. Герман Клименко неоднократно выражал свою позицию по поводу отказа от использования продукта.



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Так, одно из высказываний было посвящено детищу Дурова за неделю до того, как суд принял решение заблокировать Telegram.

"Когда будет принято решение суда о блокировках, не нужно будет ничего банить, потому что из Telegram уйдет самая главная его составляющая - это чиновники, есть целые министерства, которые сидят в Telegram от министров до секретарш, и оттуда же уйдут журналисты. И ровно в этот момент Telegram станет никому не нужным", - заявил Клименко.

Экс-советник президента призывал последовать его примеру: отказаться от Telegram и перейти на другой мессенджер, например, ICQ. По словам Клименко, этот ресурс ничем не уступает популярному сервису Дурова.

Однако, как только политика освободили от должности, его позиция в корне изменилась. И первое, что он сделал - зарегистрировался в Telegram.

"Telegram шикарный продукт и мне бы искренне хотелось, чтобы конфликт был разрешён", - заявил Клименко.

Ранее "Правда.Ру" писала, попытки блокировать Telegram в России стартовали 16 апреля, Роскомнадзор внес в черный список около 18 млн IP-адресов, что привело к затруднениям в работе интернет-сервисов Google, а также сторонних компаний.

Многие компании отмечали сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов и т. д.