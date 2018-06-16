Бывший советник президента по интернету после увольнения зарегистрировался в Telegram

Хотя до этого чиновник настаивал на блокировке приложения. Герман Клименко неоднократно выражал свою позицию по поводу отказа от использования продукта.
Так, одно из высказываний было посвящено детищу Дурова за неделю до того, как суд принял решение заблокировать Telegram.
"Когда будет принято решение суда о блокировках, не нужно будет ничего банить, потому что из Telegram уйдет самая главная его составляющая - это чиновники, есть целые министерства, которые сидят в Telegram от министров до секретарш, и оттуда же уйдут журналисты. И ровно в этот момент Telegram станет никому не нужным", - заявил Клименко.
Экс-советник президента призывал последовать его примеру: отказаться от Telegram и перейти на другой мессенджер, например, ICQ. По словам Клименко, этот ресурс ничем не уступает популярному сервису Дурова.
Однако, как только политика освободили от должности, его позиция в корне изменилась. И первое, что он сделал - зарегистрировался в Telegram.
"Telegram шикарный продукт и мне бы искренне хотелось, чтобы конфликт был разрешён", - заявил Клименко.
Ранее "Правда.Ру" писала, попытки блокировать Telegram в России стартовали 16 апреля, Роскомнадзор внес в черный список около 18 млн IP-адресов, что привело к затруднениям в работе интернет-сервисов Google, а также сторонних компаний.
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