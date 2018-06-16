Тотальный контроль: налог будут брать с перечислений на карту

Гражданам России предстоит доказать ФНС, что средства, поступающие к ним на карту, это не доход. Иначе все деньги также будут облагаться налогом.

Поправки в Налоговый кодекс вступают в силу с 1 июля. С этого момента банки будут обязаны предоставить информацию налоговой о передвижениях денежных средств на банковских картах физических лиц.

Если выяснится, что какая-то сумма средств подходит под категории дохода, то ФНС будет вправе оштрафовать нарушителя на 20% от суммы неоплаченного налога.

Подтвердить, что деньги перечислили вам, например, бабушка, дедушка или мама и папа, можно, собрав соответствующие справки. Налоговая их проверит. Все остальное будет облагаться 13% налогом.

Прежде всего закон коснется тех, кто сдает жилье в аренду, работает фрилансером и получает вознаграждение на карту, а также тех, кто продает товары через сайты бесплатных объявлений.

Ранее "Правда.Ру" писала, специалисты министерства финансов России предложили обложить самозанятых жителей страны специальным налогом. Согласно плану, репетиторы и домработницы должны будут платить 3% со своих доходов. Таким образом, в России могут ввести налог на профессиональный доход со ставкой в 3% для самозанятых граждан.