Познер рассказал, что думает по поводу пенсионной реформы

Свою позицию известный журналист выразил на сайте "Познер Online". Он ответил на вопрос подписчицы, которая поинтересовалась у Познера, считает ли он реформу справедливой.
Женщина возмущалась тем, что государство принимает такие меры. По ее мнению, власти просто напросто хотят сделать так, чтобы люди не доживали до пенсии. Тогда можно будет ничего не выплачивать. Подписчица спросила: "Почему Правительство думает, что в нашей стране нет других способов решения экономических проблем?"
Однако Познер позицию активистки не поддержал. Свое мнение журналист аргументировал. Он сказал, что теперь люди действительно стали жить дольше, поэтому количество тех, кто работает, и тех, кто уже получает пенсию, перестало быть сбалансированным.
"Количество работающих осталось прежним - 20 миллионов. А количество людей пенсионного возраста, благодаря успехам медицины, возросло вдвое - их теперь 60 миллионов. Но налоги остались на прежнем уровне. Как обеспечить такие же пенсии, как прежде? Да никак", - ответил Познер на вопрос подписчицы.
Он также заметил, что многие сейчас еще трудоспособны в 55 и 60 лет. Не все торопятся уйти на пенсию в этом возрасте. Часто работники заканчивают трудовую деятельность в 65 и 67 лет, как мужчины, так и женщины.
Познер понимает, что его ответ не устроит подписчицу, однако он не считает пенсионную реформу беспределом.
Ранее "Правда.Ру" писала, пенсионный возраст повысится уже в следующем году, предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев. Постепенно мужчины смогут задуматься о пенсии лишь в 65, а женщины в 63.Стоит отметить, что эта перспектива реализуется к 2028 и 2034 году соответственно. Медведев попытался смягчить ситуацию заверениями о плавности перехода. Якобы у молодежи еще впереди достаточно времени, чтоб смириться с мыслью и подготовиться к долгой трудовой жизни.
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