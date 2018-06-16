Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Познер рассказал, что думает по поводу пенсионной реформы

Россия

Свою позицию известный журналист выразил на сайте "Познер Online". Он ответил на вопрос подписчицы, которая поинтересовалась у Познера, считает ли он реформу справедливой.


Что теперь будет с пенсиями?

Женщина возмущалась тем, что государство принимает такие меры. По ее мнению, власти просто напросто хотят сделать так, чтобы люди не доживали до пенсии. Тогда можно будет ничего не выплачивать. Подписчица спросила: "Почему Правительство думает, что в нашей стране нет других способов решения экономических проблем?"

Однако Познер позицию активистки не поддержал. Свое мнение журналист аргументировал. Он сказал, что теперь люди действительно стали жить дольше, поэтому количество тех, кто работает, и тех, кто уже получает пенсию, перестало быть сбалансированным.

"Количество работающих осталось прежним - 20 миллионов. А количество людей пенсионного возраста, благодаря успехам медицины, возросло вдвое - их теперь 60 миллионов. Но налоги остались на прежнем уровне. Как обеспечить такие же пенсии, как прежде? Да никак", - ответил Познер на вопрос подписчицы.

Он также заметил, что многие сейчас еще трудоспособны в 55 и 60 лет. Не все торопятся уйти на пенсию в этом возрасте. Часто работники заканчивают трудовую деятельность в 65 и 67 лет, как мужчины, так и женщины.

Познер понимает, что его ответ не устроит подписчицу, однако он не считает пенсионную реформу беспределом.

Ранее "Правда.Ру" писала, пенсионный возраст повысится уже в следующем году, предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев. Постепенно мужчины смогут задуматься о пенсии лишь в 65, а женщины в 63.Стоит отметить, что эта перспектива реализуется к 2028 и 2034 году соответственно. Медведев попытался смягчить ситуацию заверениями о плавности перехода. Якобы у молодежи еще впереди достаточно времени, чтоб смириться с мыслью и подготовиться к долгой трудовой жизни.

 

Самца мыши Самца мыши "сломали", и он сменил пол
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы пенсия Россия Познер пенсионный возраст пенсионная реформа Познер о пенсионном возрасте
Обсудить
Актуальная аналитика
Украина
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Формула небес
"И, как прежде, во всем виноват Чубайс"
Бывший СССР
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
Читательский топ
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
ЕС больше не нужны прибалты
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Новости Все >
Познер рассказал, что думает по поводу пенсионной реформы
Баба-яга против: команда Трампа препятствует его встрече с Путиным
Путин: "Нельзя допускать снижения зарплат в регионах"
Самца мыши "сломали", и он сменил пол
"Американским ответом на бедность" стало "наказание и заключение в тюрьму"
"Умный" велосипед позволяет совместить ЗОЖ и комфорт
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"

Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США
Экономика
Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США
Евросоюз
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Евросоюз
ЕС больше не нужны прибалты
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"

Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Украина
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Евросоюз
ЕС больше не нужны прибалты
Политика
Зачем чиновники Кремля делают из Путина Брежнева
Мир
Дождь из драгоценных камней выпал на Гавайях

На Гавайях извержение вулкана спровоцировало выброс минерала оливин. Местные жители находят эти камни на пляжах и улицах.

Дождь из драгоценных камней выпал на Гавайях
Трамп на G7 назвал Крым российским
Мир
Трамп на G7 назвал Крым российским
Кошелек
Хочешь получать пенсию? Поезжай в Израиль
Экономика
Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США
Руслан Веснянко Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы Руслан Веснянко Соломон Соловьев "И, как прежде, во всем виноват Чубайс" Соломон Соловьев Айдын Мехтиев Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ? Айдын Мехтиев
Комментарии
Ученые США и Болгарии подготовили доклад об "экономическом захвате" Балкан Россией
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
США поставят Киеву "кулеметы" НАТО
Ученые США и Болгарии подготовили доклад об "экономическом захвате" Балкан Россией
Что ни дай, всё мало: почему славяне злы на Россию
Самца мыши "сломали", и он сменил пол
Лингвисты - это наше все. И "Газпрома" тоже
За что Пугачева прокляла Малахова и назвала его "подонком"
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
"Добро пожаловать в ад!": все подробности непопулярных реформ правительства
Россияне честно назвали главных врагов страны
Сода оказалась уникальным лекарством
Трамп: "Я знаю, кто виноват в присоединении Крыма"
Наследники Маркса готовы взять власть в России
Ким Чен Ын передал Владимиру Путину тайное послание
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Мир
Если живешь в бывшем СССР - ты в зоне риска

Вы заметили, как быстро рушатся некоторые прозападные демократии на постсоветском пространстве и как устойчивы их западные учителя? Так в чем же дело?

Если живешь в бывшем СССР - ты в зоне риска
Патрик Бьюкенен: "Трамп видит, как Америку доят союзники"
США и Канада
Патрик Бьюкенен: "Трамп видит, как Америку доят союзники"
Почему Македония не хочет быть Северной
Балканы
Почему Македония не хочет быть Северной
FIFA дисквалифицировала западную пропаганду
Мир
FIFA дисквалифицировала западную пропаганду
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Ближний Восток
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?
США и Канада
Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Евросоюз
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Ближний Восток
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ
Украина
Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался