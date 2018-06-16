Путин: "Нельзя допускать снижения зарплат в регионах"

Президент заявил о том, что краевые и областные власти при формировании бюджета не должны снижать показатели по зарплатам людей. Об этом сообщает RT.



Зарплаты россиян поставят на карту

Такую установку Владимир Путин обозначил на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Тот уровень, который достигнут, особенно по социальным показателям, уровень заработной платы в социальной сфере, имею в виду майские указы ещё 2012 года, не должен опускаться вниз при формировании бюджетов 2018-го и последующих годов. Наоборот, нужно делать всё для того, чтобы идти вверх", - приводит RT цитату пресс-службы Кремля.

Глава государства также подчеркнул, что такая ситуация, к сожалению, уже сложилась в ряде регионов. Допустить ее развития нельзя.

Ранее "Правда.Ру" писала, Владимир Путин подписал новый "майский указ". В нем говорится о том, как будет жить Россия до 2024 года. В указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" от правительства и чиновников требуется сделать рывок, который глава государства анонсировал в своем послании.

В частности, к 2024 году власть должна повысить продолжительность жизни в России до 78 лет, минимум вдвое снизить уровень бедности, а также ввести страну в пятерку крупнейших экономик мира.