Специалисты российского министерства экономического развития в отзыве на законопроект Минтранса РФ заявили, что водителей России могут обязать проходить переаттестацию каждые 10 лет.
Согласно документу, планируется, что дальнобойщики, таксисты и водители общественного транспорта будут обучаться по углублённым программам для получения специальной отметки.
В проекте говорится, что окончательным итогом реформы является разделение шофёров на любителей и профессионалов.
Как пояснил председатель центрального совета Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов, "главная цель реформы подготовки водителей — повысить безопасность на дорогах".
В настоящее время таксисты, дальнобойщики и водители общественного транспорта должны менять права раз в пять лет.
"Правда.Ру" ранее информировала о том, что в минтрансе считают, что стоило бы проверить водителей на знание актуальных правил. Также надо ужесточить контроль за выдачей медсправок автомобилистам.
Федерация автовладельцев инициативу не поддерживает. Автомобилисты считают, что человек со стажем и так имеет хороший опыт вождения и придерживается правил. Дополнительная проверка им не нужна. Что касается справок, то проверять документ надо у тех, кто неоднократно нарушал ПДД
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