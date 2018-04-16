Водителей могут обязать сдавать тест ГИБДД раз в 10 лет

Специалисты российского министерства экономического развития в отзыве на законопроект Минтранса РФ заявили, что водителей России могут обязать проходить переаттестацию каждые 10 лет.

Согласно документу, планируется, что дальнобойщики, таксисты и водители общественного транспорта будут обучаться по углублённым программам для получения специальной отметки.

В проекте говорится, что окончательным итогом реформы является разделение шофёров на любителей и профессионалов.

Как пояснил председатель центрального совета Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов, "главная цель реформы подготовки водителей — повысить безопасность на дорогах".

В настоящее время таксисты, дальнобойщики и водители общественного транспорта должны менять права раз в пять лет.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что в минтрансе считают, что стоило бы проверить водителей на знание актуальных правил. Также надо ужесточить контроль за выдачей медсправок автомобилистам.

Федерация автовладельцев инициативу не поддерживает. Автомобилисты считают, что человек со стажем и так имеет хороший опыт вождения и придерживается правил. Дополнительная проверка им не нужна. Что касается справок, то проверять документ надо у тех, кто неоднократно нарушал ПДД

Читайте больше:

Зачем водителей заставят пересдавать ПДД при замене прав

Водителей с иностранными правами выкинут из-за руля 1 июля

Водители остались без прав на "нечитаемый" номер