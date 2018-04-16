Никита Водопол принес в Россию паводки

В России наступила пора весенних паводков. 16 апреля гидропост в Кузьмино-Гать зафиксировал снижение уровня воды на 40 сантиметров.

По данным СМИ, в Тамбовской области паводковая ситуация нормализовалась также в селе Бокино. Открыты подъездные пути к улицам Заречная, Луговая, Набережная.

Паводки наблюдаются на территории Черняновского и Горельского сельсоветов. Прекращено движение по автодороге Тамбов-Шацк-Горелое-Хомутляйское лесничество. Под водой там остается мост через реку Цна. Организована временная переправа.

В Хакасии паводковую обстановку удалось стабилизировать. По данным метеорологов, в республике нет подтоплений социально-значимых объектов, жилых домов, приусадебных участков нет.

В Подмосковье, по словам главного инженера Загорской ГАЭС Владимира Крымова, "паводок проходит в штатном режиме. Персонал и гидротехнические сооружения станции работают исправно".

Специалисты ГАЭС проводят ежесуточный осмотр гидротехнических сооружений, мониторинг изменений гидрометеорологической обстановки, уровней воды в верхнем и нижнем бассейнах гидроузла. Также гидроэнергетики осуществляют наблюдение за уровнем воды в реке Дубна, притоком которой является Кунья. Подтопление территорий не зафиксировано.

В Башкирии весенний паводок привел к тому, что талыми водами было подтоплено более 40 населенных пунктов. На данный момент с некоторых мест вода уже ушла, население вернулось в свои дома.

В Воронежской области в некоторых районах вода ушла, где-то еще ждут новых разливов. В зоне затопления, по последним данным, 143 дома и 700 участков. Эвакуированы 59 человек, из них пять находятся в пунктах временного размещения в Новоусманском районе, остальные — у близких и родственников.

Социально значимых и потенциально опасных объектов в зоне подтопления нет. Система жизнеобеспечения не нарушена, пострадавших и погибших нет.

Напомним, Никита Водопол наступил 16 апреля по народному календарю. День получил свое название в честь Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской, жившего в VIII-IX веках.

Наши предки определяли высоту паводка определяли по разным приметам: по высоте гнезда кулика или по кротовьим норам (грызун никогда не будет рыть землю ниже границы будущего разлива).

Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной. Крестьяне пытались его задобрить - угощали кто хлебом, кто кашей, кто куриными потрохами. Самым роскошным подношением считалась лошадь - за три дня до Никитиного дня животное покупали у цыган, в последний вечер вымазывали ее медом и топили в реке.

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