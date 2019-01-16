Из России выдворили журналистку-критика украинских властей

16 января адвокат Галина Перфильева сообщила о выдворении из России украинской журналистки Елены Бойко. По словам адвоката, это произошло около двух часов дня по московскому времени.
Перфильева сообщила, что украинская журналистка не оплатила штраф, и не собиралась покидать территорию РФ. Федеральная служба судебных приставов приобрела журналистке железнодорожный билет и в принудительном порядке посадила ее на поезд.
На данный момент Елена Бойко находится в Харькове. По неподтвержденной информации, Елену Бойко собираются задержать украинские правоохранители для транспортировки во Львов, где против журналистки заведено уголовное дело.
По телефону с Еленой Бойко связался российский журналист Руслан Осташко. В беседе с ним журналистка заявила, что сразу после пересечения украинской границы ее провели в служебное помещение, которое охраняется четырьмя автоматчиками. Елена Бойко считает, что ее передадут в СБУ.
Галина Перфильева сообщила, что Елена Бойко продолжает добиваться получения политического убежища в России и будет оспаривать решение о своем выдворении. Ранее Елена Бойко открыто критиковала президента Украины Петра Порошенко.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о выдворении российских журналисток с Украины.
Фото : страница Елены Бойко во ВКонтакте
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