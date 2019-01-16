Помощник президента России: отношения с США хуже некуда

16 января помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что не будет комментировать материалы американских СМИ, в которых говорится о работе Дональда Трампа на Россию.
"Это чепуха. Даже не спрашивайте об этом. Насколько нужно быть абсурдным, чтобы открыто заявлять о том, что президент какой-то страны является агентом другой страны" - ответил Ушаков на вопрос журналиста.
Также Юрий Ушаков отметил, что сейчас отношения между Россией и США "хуже некуда", что свидетельствует о наличии у Дональда Трампа собственной политической линии. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уже связывал абсурдные заявление американской прессы с падением уровня журналистики в США.
Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала сенсационную статью издания New York Magazine, в котором журналисты называют Трампа "личным спящим агентом Путина".
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