Помощник президента России: отношения с США хуже некуда

16 января помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что не будет комментировать материалы американских СМИ, в которых говорится о работе Дональда Трампа на Россию.

"Это чепуха. Даже не спрашивайте об этом. Насколько нужно быть абсурдным, чтобы открыто заявлять о том, что президент какой-то страны является агентом другой страны" - ответил Ушаков на вопрос журналиста.

Также Юрий Ушаков отметил, что сейчас отношения между Россией и США "хуже некуда", что свидетельствует о наличии у Дональда Трампа собственной политической линии. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уже связывал абсурдные заявление американской прессы с падением уровня журналистики в США.

Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала сенсационную статью издания New York Magazine, в котором журналисты называют Трампа "личным спящим агентом Путина".

Читайте также:

NBC раскрыл Трампа: "Это личный спящий агент Путина"

Реакция западных СМИ на встречу Путина и Трампа

Экс-директор ЦРУ: Дональд Трамп - кремлевская марионетка

Супер-скандал: ФБР называло Трампа "идиотом"