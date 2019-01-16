Губернатор Свердловской области пообещал "без шуток" увеличить упаковку яиц на две штуки

16 января глава Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал ажиотаж вокруг упаковок, в которых содержится по 9 куриных яиц. Губернатор отметил, что на Урале не допустят использование маркетинговых уловок, поэтому в Свердловской области куриные яйца будут продаваться в упаковках по 12 штук.

Изначально журналисты восприняли его заявление как шутку, однако позже губернатор пояснил, что в ближайшее время даст поручение на изготовление новых упаковок для куриных яиц. Затем Куйвашев рассказал о повышении стоимости продуктов питания. По его словам, это происходит из-за инфляции и повышения цен на топливо.

"Цены будут расти, и это нормально. Нужно учитывать инфляцию и недавнее повышение стоимости топлива. В таких условиях никто не может сдерживать повышения цен на продукты, так как это может еще больше навредить экономике", - пояснил Евгений Куйвашев.

"Конечно, мы проводим мониторинг цен и выявляем продавцов, которые делают необоснованные повышения. Изучаем производственные цепочки и цепочки сбыта. И боремся с теми, кто пытается нажиться на обычных гражданах", - подчеркнул губернатор Свердловской области.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об увеличении стоимости топлива с начала 2019 года, а также о прогнозе Центробанка РФ относительно уровня инфляции и повышения стоимости продуктов на 2019 год.

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