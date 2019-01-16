СМИ: на АЗС могут появиться цены на пол-литра бензина

15 января в Независимом топливном союзе рассказали о том, что в ближайшее время могут начать использовать маркетинговые "ухищрения" для привлечения водителей. Иными словами, на АЗС могут появиться ценники на пол-литра бензина.

"Мы можем поддаться любым ухищрениям, действовать по принципам маркетинга, выставлять цены за пол-литра топлива, чтобы водители видели ценник в 20 рублей за АИ-92. Но проблему это не решит", - заявил руководитель Независимого топливного союза Павел Баженов.

Павел Баженов считает, что топливной отрасли необходимы не маркетинговые ходы, а тотальное реформирование. НТС выступает с реальными предложениями, которые могут улучшить ситуацию на российском топливном рынке. Прежде всего, это отмена акцизов на топливо и продажа топлива крупных нефтяных компаний только через ПМТСБ. Баженов считает, что после реализации этих мер, цена за литр бензина может упасть до 35 рублей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о резком подорожании топлива в регионах после Нового года.

Читайте также:

В российских регионах начал дорожать бензин

Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена

Нефтяники ответили на ультиматум Медведева

Бензин по 60-70 рублей: правительство не может остановить цены