В Министерство здравоохранения направлено письмо с предложением ограничить рекламу фастфуда в РФ, сообщает RT. Автором инициативы стал директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.
Специалист уверен, что посещение таких заведений стало "стилем жизни" многих россиян. При этом Петунин напомнил, что эксперты в области здравоохранения предупреждают о вреде такой пищи и серьезных последствиях для здоровья.
Автор предложения призвал запретить рекламу заведений фастфуда в печатных СМИ, интернете, на наружных уличных конструкциях, предназначенных для размещения рекламы, а также на телевидении и радио с 08:00 до 23:00 часов.
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