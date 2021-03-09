В РФ предложили ограничить рекламу фастфуда

В Министерство здравоохранения направлено письмо с предложением ограничить рекламу фастфуда в РФ, сообщает RT. Автором инициативы стал директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

Специалист уверен, что посещение таких заведений стало "стилем жизни" многих россиян. При этом Петунин напомнил, что эксперты в области здравоохранения предупреждают о вреде такой пищи и серьезных последствиях для здоровья.

Автор предложения призвал запретить рекламу заведений фастфуда в печатных СМИ, интернете, на наружных уличных конструкциях, предназначенных для размещения рекламы, а также на телевидении и радио с 08:00 до 23:00 часов.