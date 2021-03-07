Жена художника Сергея Аверьянова сообщила, что её супруг пропал без вести в Москве. Об этом женщина написала в Facebook.
"Прошу помощи и перепостов. Вчера, 6 марта, Сергей вышел из дома в 13.26 и пошел в сторону улицы Нижегородская. Домой он так и не вернулся. Телефон вне доступа. У родственников он не появлялся", — отметила она.
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