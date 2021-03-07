В Москве в воскресенье ожидается низкое атмосферное давление, порывистый ветер, метель и облачная погода. Температура воздуха опустится до минус двух градусов.
Об этом сообщил РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением активного атмосферного фронта окклюзии, связанного с теплым сектором северо-атлантического циклона, который будет сопровождаться полчищами снеговых туч, усилениями ветра порой до штормовых значений, метелью с ухудшением видимости, повышением температуры и аномально низким атмосферным давлением. Поэтому в Москве облачно, временами снег, метель. Температура воздуха днем ноль-минус 2, в Подмосковье — минус 4-плюс 1", — отметил синоптик.
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