В Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2 произошёл разлив нефтепродуктов.
Об этом сообщили в ГУ МЧС по Амурской области.
"Вся вышедшая нефть локализована внутри периметра специальной герметичной зоны обвалования. Специалисты центрально-ремонтной службы завершают работы по ликвидации последствий, осуществляется сбор водонефтяной эмульсии из каре, его очистка. Работа второй очереди трубопроводной системы "Восточная Сибирь — Тихий океан" осуществляется в штатном режиме. Причина инцидента устанавливается", — сказано в сообщении.
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