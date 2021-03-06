Москвичей предупреждают о снижении атмосферного давления

В воскресенье в Москве ожидается снижение атмосферного давления. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Атмосферное давление рухнет на самое барическое дно, это 729 миллиметров ртутного столба, после сегодняшних 747 миллиметров — на 18 единиц. "Разорвет голову" не только метеозависимым, но и здоровым людям. Мы сейчас находимся в норме, на уровне Москвы, на уровне семи холмов, а 729 миллиметров поднимает нас на высоту 180-200 метров вверх, на уровень московских высоток", — пояснил синоптик.