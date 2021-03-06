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Жителя Омска лишили родительских прав за избиение детей

Россия » Сибирь » Омск

Ранее в Омске был задержан мужчина, которого подозревали в жестоком обращении с детьми. В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что его лишили родительских прав.

"Центральный районный суд удовлетворил требования Управления опеки и попечительства Администрации Омска, выступавшего в интересах несовершеннолетних детей 2015 и 2020 года рождения", — сказано в сообщении.

В конце января в социальных сетях появился видеоролик, на котором мужчина с большой силой кидает не пол пятилетнего сына и дочь.

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Автор: Алексей Корнеев
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