Жителя Омска лишили родительских прав за избиение детей

Ранее в Омске был задержан мужчина, которого подозревали в жестоком обращении с детьми. В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что его лишили родительских прав.

"Центральный районный суд удовлетворил требования Управления опеки и попечительства Администрации Омска, выступавшего в интересах несовершеннолетних детей 2015 и 2020 года рождения", — сказано в сообщении.

В конце января в социальных сетях появился видеоролик, на котором мужчина с большой силой кидает не пол пятилетнего сына и дочь.