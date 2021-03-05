В Петербурге продлили COVID-ограничения до 28 марта

Власти Петербурга продлили COVID-ограничения до 28 марта. В частности, сохраняются запреты на проведение массовых мероприятий, на работу ночных клубов, кабаре и на курение кальянов, отметили в Смольном.

До 28-го числа люди старше 65 лет и те, у кого есть хронических заболевания, должны соблюдать самоизоляцию. Если эти граждане трудоустроены, то работодатели должны перевести их на дистанционную работу.

Исполнительные органы государственной власти могут проводить очные массовые мероприятия только по поручению губернатора Санкт-Петербурга.

Что касается детских лагерей, то о них пока придётся забыть. Ограничение на организацию отдыха детей и молодёжи и их оздоровления в Петербурге продлено до 30 марта.

Все остальные ограничения будут действовать до 15 мая. Масочный режим по-прежнему является обязательным.