В Подмосковье разработали новый алгоритм, согласно которому в регион будут привлекать трудовых мигрантов, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Теперь руководство компаний, заинтересованное в сотрудничестве с мигрантами, должны подать соответствующую заявку в общероссийской базе вакансий "Работа в России".
Компании будут самостоятельно решать вопросы, связанные с переездом иностранных граждан, оформлением документов и заключением договоров.
Также они должны обеспечить мигрантов жильём, питанием и возможность соблюдения противоэпидемиологических мер.
В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии в прошлом году, в Подмосковье возник дефицит трудовых ресурсов. Ожидается, что только для работы на стройках и в коммунальных службах региона нужно привлечь около десяти тысячи иностранцев.
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