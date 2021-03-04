Ленинградский зоопарк познакомит посетителей с животными-мамами

Посетители Ленинградского зоопарка в преддверии Международного женского дня смогут увидеть животных-мам.

"Мы решили посвятить 7 и 8 марта заботе о потомстве в живой природе и, конечно же, самым лучшим мамам среди животных", — говорится на странице зоопарка в "ВКонтакте".

Для гостей зоопарка сотрудники подготовили экскурсию "Мамы нашего зоопарка" (она будет проходить 7 и 8 марта в 11:30 и 13:30).

Кроме того, будет организована познавательная площадка "Всё начинается с мамы".

Также все желающие смогут принять участие в мультимедийной викторине "На пути к жизни", которая состоится 8 марта 12:00 до 16:00.