В Ленобласти планируют запустить надземное метро

В пригородах Санкт-Петербурга планируют запустить частное надземное метро.

Эскизный проект лёгкого метро во Всеволожском районе Ленинградской области опубликован в группе "Новое Метро Петербурга — надземное".

Теперь планируется подготовить необходимую строительную документацию для первой линии метро, которая свяжет друг с другом северные пригороды Петербурга.

Пересадочный узел будет находиться в Сертолово, а станционный комплекс — в районе пересечения улицы Молодцова и Восточно-Выборгского шоссе.

Протяжённость ветки надземного метро составит 20 километров. Она свяжет Сертолово, Осиновую Рощу, Парнас, Бугры и Мурино.