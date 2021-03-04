В пригородах Санкт-Петербурга планируют запустить частное надземное метро.
Эскизный проект лёгкого метро во Всеволожском районе Ленинградской области опубликован в группе "Новое Метро Петербурга — надземное".
Теперь планируется подготовить необходимую строительную документацию для первой линии метро, которая свяжет друг с другом северные пригороды Петербурга.
Пересадочный узел будет находиться в Сертолово, а станционный комплекс — в районе пересечения улицы Молодцова и Восточно-Выборгского шоссе.
Протяжённость ветки надземного метро составит 20 километров. Она свяжет Сертолово, Осиновую Рощу, Парнас, Бугры и Мурино.
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