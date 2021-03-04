В 2020 году жители Подмосковья жаловались на шум 45 тыс. раз

Из-за пандемии коронавируса многие люди были переведены на дистанционный формат работы и учёбы. Это привело к тому, что граждане стали чаще жаловаться на соседей, не соблюдающих тишину. Так, за 2020 год от жителей Московской области в "Систему-112" поступило 44,5 тыс. вызовов на нарушение тишины.

В феврале 2021 года власти региона приняли законопроект, который позволит губернатору вводить дополнительные периоды тишины в случае возвращения режима самоизоляции.

Чаще всего люди жалуются на крики, шум от ремонтных работ и громкую музыку.

В Подмосковье запрещено шуметь с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни, а также с 22:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00 в выходные и праздничные дни.

Нарушителям тишины грозит штраф. Для физических лиц — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

В случае поступления повторных жалоб на нарушителей тишины сумма штрафа будет увеличена.