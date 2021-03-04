Названы города России, где лучше всего начинать жить "сначала"

Онлайн-сервис Tvil.ru провел исследование российских городов на предмет того, в каком наиболее комфортно начинать жизнь «с чистого листа». Первым в рейтинге оказался Краснодар.

За столицу Кубани голосовали 28,7% опрошенных. Вторым стал Санкт-Петербург (18,7%), бронза закрепилась за Севастополем (13,7%). Москва набрала 12%, передает «Лента.Ру».

Кроме того, опрошенные перечислили Калининград (11,2 процента), Ростов-на-Дону (4,4 процента), Казань (3,75 процента), Тюмень (3,3 процента), Новосибирск (2,5 процента) и Челябинск (2 процента).