За зимний период средняя цена квадратного метра в петербургских новостройках класса масс-маркет увеличилась на 7% и на данный момент составляет 152,7 тысячи рублей.
Жильё в пригородах Северной столицы подорожало на 8%, сообщают аналитики "Петербургской недвижимости". Теперь средняя цена достигла 99,3 тысячи рублей.
Цены на объекты бизнес-класса повысились на 5,3%, стоимость "квадрата" в среднем составляет 237,6 тысячи рублей. Элитные объекты подорожали на 1,1%, цена квадратного метра достигла 394,3 тысячи рублей.
По словам экспертов, это связано с тем, что сейчас очень многие объекты находятся на завершающей стадии строительства, а также с вводом новых дорогих проектов и повышенным спросом.
Кроме того, увеличилось число ипотечных сделок на рынке (с 63% до 73%). Это связано с введением льготной ипотеки.
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