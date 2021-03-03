В цветочных магазинах Петербурга за год резко повысились цены на цветы. Подорожание составило 50%, сообщают "Невские новости".
"Цены значительно выросли, примерно на 50%. Это зависит и от курса доллара, и от других причин", — пояснила флорист Алла Руденко.
Чтобы это не сказалось на спросе, флористы стараются ставить более низкую наценку на товар.
"Да, флористы делают небольшую наценку, они всё-таки работают в эти дни. Но в этом году она будет меньше, чем в обычный день, потому что мы не можем позволить себе, чтобы клиенты покупали такие дорогие цветы", — отметила она.
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