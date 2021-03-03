Петербургские флористы предупредили о подорожании цветов к 8 марта

В цветочных магазинах Петербурга за год резко повысились цены на цветы. Подорожание составило 50%, сообщают "Невские новости".

"Цены значительно выросли, примерно на 50%. Это зависит и от курса доллара, и от других причин", — пояснила флорист Алла Руденко.

Чтобы это не сказалось на спросе, флористы стараются ставить более низкую наценку на товар.

"Да, флористы делают небольшую наценку, они всё-таки работают в эти дни. Но в этом году она будет меньше, чем в обычный день, потому что мы не можем позволить себе, чтобы клиенты покупали такие дорогие цветы", — отметила она.