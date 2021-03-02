Суд обязал ОАО "РЖД" заплатить 200 тысяч рублей за попытку установить на Витебском вокзале навесной потолок, из-за чего была повреждена лепнина.
Компания самовольно начала ремонт вестибюля вокзала, в ходе которого крепления для навесных потолков были установлены прямо на лепнину.
Комитет по охране памятников подал иск с требованием обязать РЖД демонтировать конструкции для навесных потолков и восстановить первоначальный облик лепнины.
Витебский вокзал был открыт в 1837 году.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население