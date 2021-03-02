Самовольный ремонт Витебского вокзала обойдётся РЖД в 200 тыс. рублей

Суд обязал ОАО "РЖД" заплатить 200 тысяч рублей за попытку установить на Витебском вокзале навесной потолок, из-за чего была повреждена лепнина.

Компания самовольно начала ремонт вестибюля вокзала, в ходе которого крепления для навесных потолков были установлены прямо на лепнину.

Комитет по охране памятников подал иск с требованием обязать РЖД демонтировать конструкции для навесных потолков и восстановить первоначальный облик лепнины.

Витебский вокзал был открыт в 1837 году.