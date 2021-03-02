Власти Петербурга планируют к июлю 2022 года отказаться от коммерческих маршрутов. Данную инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов.

"Мне кажется, что маршрутки были очень удобны для многих горожан. Честно говоря, мне не нравится эта реформа.

Конечно, важно, чтобы было больше видов социального транспорта, но искусственно выжимать маршрутки — это неправильно.

У людей должен быть выбор.

Сейчас работает много частых компаний. Они сами закупают подвижной состав, за бюджетными деньгами не приходят.

Данная идея, возможно, закончится просьбой выделить бюджетные средства на развитие городского общественного транспорта.

В общем, я считаю, что это искусственная мера. Не стоит ликвидировать маршрутки, к которым пассажиры уже привыкли, — пояснил собеседник "Правды.Ру".