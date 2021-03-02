Мишустин пообедал гречкой с котлетой в школьной столовой

Премьер-министр Михаил Мишустин побывал в средней общеобразовательной школе №53 города Барнаула. Там он не только пообщался с учителями, но и проверил качество горячего питания в школьной столовой.

"Я не знаю, в какое время вы учились, но это было самое вкусное — котлета с гречкой", — поделился премьер своими воспоминаниями от школьной столовой.

Также у Мишустина запланирована поездка на Алтайский завод прецизионных изделий и встреча с представителями промышленности Алтайского края.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российских младшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием.