Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости ужесточения антикоррупционного законодательства. Политик считает, что коррупцию нужно признать тяжким преступлением, приравненным к госизмене, сообщает пресс-служба партии.
"Нужно признавать коррупцию не просто правонарушением, а тяжким преступлением, приравненным к госизмене. И пресекать такие преступления в зародыше — с помощью статьи о незаконном обогащении, которую наша фракция давно предлагает ввести в Уголовный кодекс. Эта норма гарантирует постоянный контроль над расходами и доходами любого чиновника", — сказал Миронов.
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