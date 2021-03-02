Миронов предложил приравнять коррупцию к госизмене

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости ужесточения антикоррупционного законодательства. Политик считает, что коррупцию нужно признать тяжким преступлением, приравненным к госизмене, сообщает пресс-служба партии.

"Нужно признавать коррупцию не просто правонарушением, а тяжким преступлением, приравненным к госизмене. И пресекать такие преступления в зародыше — с помощью статьи о незаконном обогащении, которую наша фракция давно предлагает ввести в Уголовный кодекс. Эта норма гарантирует постоянный контроль над расходами и доходами любого чиновника", — сказал Миронов.