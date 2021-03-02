В подмосковной Коломне завершились работы по реконструкции первой очереди, в рамках которой было создано овощехранилище мощностью четыре тысячи тонн, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
"Предприятие "Регион-34" проводит реконструкцию в Коломенском округе, строятся терминалы по хранению и первичной обработке овощей. На данный момент завершены работы по созданию овощехранилища площадью 4,5 тысячи квадратных метров, мощностью четыре тысячи тонн единовременного хранения, запущены линии по сортировке и фасовке", — пояснил и. о. главы ведомства Сергей Воскресенский.
В реализацию проекта, благодаря которому в округе было создано 30 новых рабочих мест, вложено 140 миллионов рублей.
К концу мая работы над проектом будут полностью завершены. Итоговая мощность проекта составит восемь тысяч тонн, это позволит увеличить число рабочих мест в два раза.
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