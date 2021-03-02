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В Петербурге хотят отказаться от коммерческих маршруток

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

К июлю 2022 года Петербург избавят от коммерческих маршруток. Останутся только те, что ездят по заказу Ленобласти.

Таким образом, петербуржцы будут пользоваться всеми видами льгот, а автобусы, троллейбусы и трамваи станут социальными, сообщает LIVE24.

Льготный проезд будет действовать на межрегиональные и пригородные маршруты, которые следуют в Ленобласть.

Кроме проведения транспортной реформы, также планируется обновить парк общественного транспорта.

Старые маршрутки заменят на современные комфортабельные микроавтобусы.

Пассажиры смогут оплатить проезд любым удобным способом.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
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