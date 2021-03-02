В Петербурге хотят отказаться от коммерческих маршруток

К июлю 2022 года Петербург избавят от коммерческих маршруток. Останутся только те, что ездят по заказу Ленобласти.

Таким образом, петербуржцы будут пользоваться всеми видами льгот, а автобусы, троллейбусы и трамваи станут социальными, сообщает LIVE24.

Льготный проезд будет действовать на межрегиональные и пригородные маршруты, которые следуют в Ленобласть.

Кроме проведения транспортной реформы, также планируется обновить парк общественного транспорта.

Старые маршрутки заменят на современные комфортабельные микроавтобусы.

Пассажиры смогут оплатить проезд любым удобным способом.