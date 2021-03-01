Активное пробуждение природы в Москве не следует ждать раньше 10 апреля. Об этом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости.
"Последняя волна арктического вторжения, я думаю, будет с 5 по 10 апреля. Во второй декаде апреля стабилизируется ситуация, и среднесуточная температура будет превышать отметку плюс 5 градусов и выше, тогда и пойдет бурный расцвет всей природы. Если вторая декада будет около нормы, то третья декада будет превышать норму — пойдет мощное тепло", — уверен специалист.
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