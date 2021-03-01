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На реке в центре Петербурга заметили нерпу

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

На льду одной из рек Петербурга заметили нерпу. О редкой гостье города сообщили специалисты сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы".

"Готовим доклад для одной научной конференции по теме возможности миграции кольчатой нерпы между Балтикой и Ладогой по Неве. Нерпы тем временем решили дополнить наш доклад яркими примерами и прислали своего делегата прямо в центр Санкт-Петербурга. Взрослый, жирный и внешне здоровый делегат гордо восседает на льду рядом с одной из набережных и с удовольствием осматривает окрестности", — рассказали специалисты.

Нерпы стали частыми гостями Северной столицы. Специалисты фонда надеются, что животные приживутся в городе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители Санкт-Петербурга в центре города заметили бобра.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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