На льду одной из рек Петербурга заметили нерпу. О редкой гостье города сообщили специалисты сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы".
"Готовим доклад для одной научной конференции по теме возможности миграции кольчатой нерпы между Балтикой и Ладогой по Неве. Нерпы тем временем решили дополнить наш доклад яркими примерами и прислали своего делегата прямо в центр Санкт-Петербурга. Взрослый, жирный и внешне здоровый делегат гордо восседает на льду рядом с одной из набережных и с удовольствием осматривает окрестности", — рассказали специалисты.
Нерпы стали частыми гостями Северной столицы. Специалисты фонда надеются, что животные приживутся в городе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители Санкт-Петербурга в центре города заметили бобра.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.