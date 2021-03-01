В Раменском появится новое производство пельменей и котлет

В Раменском городском округе Подмосковья запустили новый цех по производству пельменей, котлет и мясного фарша, рассказали в региональном Мининвесте. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Площадь цеха составляет 1500 кв. метров.

На этапе строительства компания "СТ Горки" вложила в проект 100 млн рублей. Сообщается, что будет создано 50 рабочих мест.

"Ввод нового объекта позволит организовать непрерывный процесс одновременного производства и хранения готовой продукции в существующих складских помещениях", — говорится в материале.

Мультитемпературный логистический комплекс класса А "Родники" площадью 8500 кв. метров работает с 2017 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Роскачестве рассказали, как выбрать "правильные" пельмени.