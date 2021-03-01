В Раменском городском округе Подмосковья запустили новый цех по производству пельменей, котлет и мясного фарша, рассказали в региональном Мининвесте. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Площадь цеха составляет 1500 кв. метров.
На этапе строительства компания "СТ Горки" вложила в проект 100 млн рублей. Сообщается, что будет создано 50 рабочих мест.
"Ввод нового объекта позволит организовать непрерывный процесс одновременного производства и хранения готовой продукции в существующих складских помещениях", — говорится в материале.
Мультитемпературный логистический комплекс класса А "Родники" площадью 8500 кв. метров работает с 2017 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Роскачестве рассказали, как выбрать "правильные" пельмени.
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